  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü
Aktüel

İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü

Roketlerin bir eve isabet etmesi sonucunda bir kişinin yaralandığı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:01:57 -
İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü

ANKARA (AA) - İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye 10 roket düştüğünü ve roketlerin bir eve isabet etmesi sonucunda bir kişinin yaralandığını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, "Bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar sırasında ilçeye bağlı iki köye 10 roket isabet etti." dedi.

Rad, "Bu roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılırken bir kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili açıklamasında, ilçeye düşen roketlerin hangi taraftan geldiğine ilişkin bilgi vermedi.

Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'ın güneyinde yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!
Dünya

Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!

Uluslararası arenada her fırsatta Türkiye’nin karşısında yer alan Suudi Arabistan, Türk ürünlerine ambargo uygulamasının ardından şimdi de v..
Aliyev dünyaya duyurdu: Türkiye bir şartla asker gönderir
Dünya

Aliyev dünyaya duyurdu: Türkiye bir şartla asker gönderir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Azerbaycan'a üs kuracak mı?" sorusuna "Tehlike altında olursak kurabilir" cevabını verdi...
Dünyaca ünlü profesör, koronavirüse ilişkin iki önemli detayı paylaştı
Korona Virüs

Dünyaca ünlü profesör, koronavirüse ilişkin iki önemli detayı paylaştı

Oxford Üniversitesi'nden Prof Andrew Pollard, koronavirüs sonrası normalleşmenin ne zaman olacağına ilişkin bilgi verdi. Aynı zamanda Pollar..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay