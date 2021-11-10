İran'ı sarsan saldırı! Kimliği belirsiz savaş uçakları bir anda vurdu

Suriye'nin doğusunda İran güçlerine kimliği belirsiz uçakların hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 4 İran vatandaşının öldürüldüğü bildiriliyor.



Kime ait olduğu belirlenemeyen savaş uçaklarının Suriye'nin Irak sınırına yakın bir bölgesinde İran için savaşan Şii milisleri hedef aldığı bildirildi.

Suriye'nin Irak sınırında yer alan ve Deyrizor'a bağlı olan El Bukemal şehri yakınlarında kimliği belirsiz uçakların İranlı milislere ait evleri ve silah depolarını vurduğu belirtiliyor.

Uçakların kimliği tespit edilemese de İsrail veya uluslararası bir koalisyona ait oldukları tahmin ediliyor. Bu saldırılarda 4 İran ve 1 Esed rejimi askerinin öldüğü iddia ediliyor.

Saldırıyla eş zamanlı olarak PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin denetimindeki 'Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki aynı bölgeye yakın bir konumda yer alan Bağuz'da da şiddetli patlamalar duyulduğu yerel kaynaklar tarafından bildirildi.

Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızlarına bağlı güçlerle ve İran tarafından desteklenen Şii milislerinin etkisinin ülkenin diğer kesimlerine oranla daha fazla olduğu biliniyor.

Kaynak: Mepa News