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Dünya İran'ı sarsan patlama
Dünya

İran'ı sarsan patlama

İran'da Huzistan eyaletinde yer alan Ramis köyünden geçen petrol boru hattında patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 11:47:00 -
İran'ı sarsan patlama

Son dakika haberine göre, İran'da Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattında patlama meydana geldi.

İran'da Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattındaki patlamanın neden olduğu ufak çaplı sarsıntılar, çevredeki bölgelerden hissedildi.

Huzistan eyaleti yetkilisi Celil Zahiri, patlama yüzünden Marun Panj şirketinin işlettiği petrol nakil hattının hasar gördüğünü, ama can kaybının olmadığını söyledi.

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