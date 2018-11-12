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İran'ı karıştıracak itiraf! 'Birçok kişi tarafından yapılıyor'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkede son günlerde gündeme gelen 'kara para aklama' iddialarının gerçek olduğunu söyledi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 19:59
İran'ı karıştıracak itiraf! 'Birçok kişi tarafından yapılıyor'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkede kara para aklamanın bir gerçek olduğunu ve bu işi yapanların güçlü bir medya desteğini arkasına aldığını belirtti.

Khabaronline haber sitesine konuşan Zarif, "İran'da birçok kişi tarafından yüz milyarlarca tümen kara para aklaması yapılıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni bu konuyla ilgili harcayarak (kara para harcamanın engellenmesi aleyhine) kamuoyu oluşturuyorlar." dedi.

Tasarı reddedilmişti

Söz konusu kişi ve kuruluşların kim veya kimler olduğu konusunda bilgi vermekten kaçınan Zarif, FATF yasa tasarısının kabul edilmesini engelleyenler olduğuna işaret etti.

"Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu"nu da kapsayan "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na (FATF) üyelik konusu, İran'da son günlerde tartışmalara yol açmış, Hasan Ruhani hükümeti, tasarının kabul edilmesi konusunda ısrar ederken ülkedeki muhafazakarlar karşı çıkmıştı. Geçen günlerde İran Meclisinde kabul edilen tasarı, çoğunluğu muhafazakarlardan oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 19:59
  1. İran
  2. Cevad Zarif

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