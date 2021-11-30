İran’dan Viyana kararı!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Tahran’ın Viyana’daki müzakere ekibinin ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmaya odaklandığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Hatibzade bugün düzenlediği basın toplantısında, “Viyana’da yaptırımların kaldırılmasına odaklandık ve bundan daha azını kabul etmeyeceğiz. Nükleer anlaşmada belirtilenden daha fazla yükümlülükler üstlenmeyeceğiz” dedi.

Beş aylık bir aradan sonra, dün Viyana’da İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmayı amaçlayan yeni bir müzakere turu başladı.

Görüşmeler, İran ile 1+4 grubu (Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin) ile Avrupa Birliği (AB) temsilcisi arasında yapılıyor. ABD ise müzakerelere dolaylı olarak katılıyor.