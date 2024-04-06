İran'dan Türkiye'yi ilgilendiren hainlik! Türk bakan Tahran'dayken uçağı bölgeye yollayıp GPS'ini kapattılar

Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi kabullenemeyen Ermenistan, bölgede yeniden tansiyonu artırmak istiyor.

ABD, AB ve bazı ülkelerin desteğini alan Ermenistan'ın yanında olan devletlerden en dikkat çekeni ise İran.

İran, Azerbaycan ile yürütülen Karabağ savaşında Ermenistan'a silah ve mühimmat desteğinde bulunmuştu.

Önceki gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji konusundaki anlaşmaları görüşmek üzere İran'a ziyarette bulunmuştu.

Bu ziyaret sırasında İran'dan skandal bir hamle geldi.

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Sayısız İHA ve silahlar

X'ten Tarih ve Politika'nın haberine göre, İran yine Türkiye ve Azerbaycan'ın karşısında yer alan blok ile iş tutmayı sürdürüyor.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında artan gerilimin ortasında İran, Ermenistan'ı silahlandırmaya başladı.

Bugün İran ordusuna bağlı bir Boeing 747, Tahran'dan Ermenistan'a doğru havalandı ve Ermenistan hava sahasına girerken GPS'ini kapattı. Çeşitli yayın organları kargonun insansız hava araçlarından ve diğer silah sistemlerinden oluştuğunu iddia ediyor.

İran, bölgesel sınırlarda herhangi bir değişikliğe, özellikle de Ermenistan'ın Syunik bölgesinde sözde Zangezur koridorunun oluşturulmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.