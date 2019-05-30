İran'dan Türkiye ve S-400 açıklaması

İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, gazetecilerle iftar programında bir araya geldi.

Farazmand, Türkiye'nin Rusya almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD ile yaşadığı gerilimi ve iki ülke arasında PKK ile ortak mücadeleyi değerlendirdi.

PKK'ya karşı ortak mücadele

Terörizmle mücadelede Türkiye ile farklı bir düşüncemiz söz konusu değildir. Terör örgütleri yok edilmeli ve bölgemizde herhangi bir güvenli alan edinmemelerinin sağlanması gerekiyor. İran, Türkiye ilişkilerinde Ortak Güvenlik Komitesi mevcuttur ve her iki taraf da birbirlerinin endişelerini gidermek için ciddi çaba gösteriyor. Irak'ın kuzeyinden İran'a da saldırılar gerçekleştirilmiştir. Biz o ülkenin egemenliğine zarar gelmeyecek şekilde Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz.

Türkiye'nin S-400 anlaşması

ABD, Türkiye'nin S-400 alımını asla kabul etmeyecektir. Siz bir adım attığımızda bu, ABD taleplerinin sonu olmayacaktır. Bunu biliyoruz. Nükleer dosyasıyla birlikte İran'ın füze savunma sistemini istediler. Bunu tartışmaya açmadık. Sadece nükleer anlamda ve uluslararası bir toplulukla olabilir dedik. 2016'da bu anlaşmayı imzalandıktan sonra bahaneleri başladı. İran'ın füze yeteneklerini tartışmaya açmak istediler. O nedenle ABD, nükleer anlaşmadan çekildi. ABD'nin isteklerine karşı duramayan, geri adım atan ülkeler hep zor durumda kalmışlardır. Bölge ülkeleri, ABD tarafından hakir görülmek, tahkir edilmek istemiyorsa kendi ayaklarınızın üzerinde durmaları gerekir.

Kaynak: Habertürk