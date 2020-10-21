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Dünya İran'dan Türkiye teklifi
Dünya

İran'dan Türkiye teklifi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Türkiye'nin yer alacağı üçlü yapı sorunu çözebilir' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:14:00 - 2020-10-21 14:27:10

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Rusya ve Türkiye'yle sürdürülen üçlü bölgesel inisiyatifin Dağlık Karabağ'da çözüm bulunması için AGİT Minsk Grubu'nun çabalarına ek katkı sunacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, geçen hafta Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında Moskova ve Ankara'yla sürdürülen bölgesel inisiyatif kapsamında Karabağ'da çözüm bulunmasına yardımcı olabileceklerini belirterek Tahran'ın Dağlık Karabağ'da kalıcı barışın sağlanmasına ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Sputnik'e demecinde Zarif'in gündeme getirdiği üçlü inisiyatifle ilgili açıklama yapan Hatipzade, İran, Rusya ve Türkiye'nin yer alacağı üçlü yapının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun çabalarını tamamlayacağını söyledi.

Hatipzade, Dağlık Karabağ'da kalıcı barışın ancak kapsamlı müzakereler yardımıyla sağlanabileceğini ekledi.

Eleştiriler büyük

İran, Ermenistan'a destek sağladığı yönündeki iddialar nedeniyle birçok ülke tarafından tepki görüyor.

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Yorumlar

Kanuni

Sorun çözülüyor , sıkıntı yok. 30 senedir neredeydiniz ?
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ANADOLUNUN SESİ

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