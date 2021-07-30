İran'dan Türkiye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınlayarak, İran’ın her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Hatipzade, Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle bir mesaj paylaştı. Hatipzade, Türkiye’nin güneyinde etkili olan orman yangınlarından derin üzüntü duyduklarını belirterek, yangın nedeniyle hayatını kaybedeneler için taziyelerini iletti.

İran’ın Türkiye’ye yönelik her türlü yardıma hazır olduğunu belirten Hatipzade, “Dost ve kardeş Türkiye’nin yanında ve her türlü yardıma hazırız” dedi.