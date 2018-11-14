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İran'dan Türkiye kararı!

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Arez Serbest Ticaret Bölgesi'nin, Türk ve İranlı iş adamlarını buluşturan yeni ticaret noktalarından biri olması planlanıyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:12
İran'dan Türkiye kararı!

İran'ın kuzeybatısında 51 bin dönümlük arazide kurulan Arez Serbest  Ticaret Bölgesi, Azerilerin yoğunlukta yaşadığı Tebriz'e 137 kilometre mesafede  yer alıyor.

Üretim için gerekli ham maddenin önemli bir bölümünü Türkiye'den temin  eden ülkede yetkililer ticari ilişkilerin ABDyaptırımlarından etkilenmeden devam  edeceği görüşünde. Türkiye sınırına yakın bir bölgede kurulan ve son dönemde  gelişmekte olan serbest ticaret bölgesinin iki taraf arasındaki ticari iş  birliğini güçlendireceği değerlendirmesi yapılıyor.

AA muhabirine konuşan Arez Serbest Ticaret Bölgesi Müdürü Muhsin  Neriman, gümrük, vergi ve geçişlerle ilgili muafiyetlerin tanındığı bölgedeki  şirketlerin yüzde 60'ının yabancılardan, bunların da yüzde 30'unun Türk  firmalarından oluştuğunu söyledi.

ABD yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeden kendileri için en  önemlisinin Türkiye olduğunu dile getiren Neriman, "Türkiye ile uzun yıllara  dayanan ticari ilişkilerimiz var ve bu bağların kesilmesi mümkün değildir." dedi.

Tebriz Planlama ve İdarecilik Teşkilatı Başkanı Davut Behbudi de  Türkiye-İran ticari ilişkilerinin köklü olduğunu ve yaptırımlardan çok az  etkileneceğini belirterek, iki tarafın da yapılan ticari anlaşmalara bağlı  olduğunu ifade etti.

Behbudi, Türkiye ve İran'ın yerel para birimleri ve kendi bankacılık  kanallarıyla ticari ilişkileri arttırabileceğine vurgu yaptı.

Serbest bölgedeki asfalt üretim tesisleri müdürü Behzat Sadıki ise  burada üretilen asfaltın önemli bir bölümünün Türkiye'ye ihraç edildiğini  söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İran'a uyguladığı  yaptırımlara karşı olduklarını ve doğru bulmadıklarını açıklamıştı. İran hükümet  yetkilileri de Türkiye'nin sürekli olarak yanlarında durduğunu ve bu yaptırımlar  sürecinde de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin zarar görmeden devam  edeceğini belirtiyor.

 KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:12
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