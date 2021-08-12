İran’dan Türkiye açıklaması: Bir an evvel...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran-Türkiye ilişkilerinin komşuluğun ötesinde olduğunu öne sürdü.

Reisi, İran’ın "dost ve kardeş ülke" Türkiye ile ikili ve uluslararası işbirliğine çok önem verdiğini söyledi.

IRNA'nın haberine göre, Reisi, 7. Yüksek İşbirliği Konseyi Toplantısının bir an evvel Tahran’da toplanması gerektiğini belirterek, "iki ülke işbirliğinin İran ve Türkiye için ilerleme ve huzur ve bölge için istikrar ve güvenlik" anlamına geldiğini ifade etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayetullah Reisi’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini tebrik ederek bu dönemde İran ve Türkiye’nin ikili ve bölgesel işbirliğinin tüm alanlarda artacağını söyledi.

Yüksek İşbirliği Konseyi Toplantısının iki ülke için önemine değinen Erdoğan, oturumun bir an evvel Tahran’da düzenlenmesi ile Cumhurbaşkanı Reisi ile yakından görüşme temennisinde bulundu.