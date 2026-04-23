İran'dan Trump'ın "Vurun" talimatına çok sert cevap! "Hürmüz'e yaklaşmaya cesaret edemiyorlar!"

İran'dan Trump'ın "Vurun" talimatına çok sert cevap! "Hürmüz’e yaklaşmaya cesaret edemiyorlar!"

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen teknelerin vurulması yönündeki talimatına meydan okuyan bir açıklamayla karşılık verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Ejei, ABD ordusunun bölgedeki stratejik sulara yaklaşmaya bile cesaret edemediğini iddia etti. İranlı yetkili, Devrim Muhafızları’nın boğazdaki hakimiyetine vurgu yaparak, Washington’un "gelişmiş" olarak nitelediği savaş gemilerinin İran karşısında çaresiz kaldığını savundu.

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya cesaret edemediğini ifade etti.

Ejei, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü teknenin vurulması talimatını vermesinin ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki varlığından övgüyle söz eden Ejei, dün bu stratejik su yolunda ihlal yapan 3 gemiye "yasal işlem" uygulandığını belirtti.

 

ABD'ye ait Peterson ve Murphy destroyerlerinin 12 Nisan'da Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçme girişiminin Devrim Muhafızları tarafından engellendiğini hatırlatan Ejei, "Amerikalılar Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya cesaret edemiyor. Murphy ve Peterson adlı sözde çok gelişmiş iki muhriplerinin başına neler geldiğini gördüler." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, Basra Körfezi'nde yer alan Faror Adası'ndaki deniz mağaralarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait sürü taktiği kullanan hızlı botlar ve insansız deniz araçlarının ABD gemilerini "sabırsızlıkla beklediğini" ve yoğun savunma baskısıyla "onları etkisiz hale getirmeye hazırlandıkları" tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, donanmaya, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü teknenin vurulması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Trump, "ABD donanmasına, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olursa olsun vurup imha etme emri verdim. Bu konuda hiç tereddüt edilmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin yaklaşık 6 ay sürebileceğini belirtmişti.

