İran'dan Trump'a uranyum yalanlaması: Hiçbir yere taşınmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, resmi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, uranyum stoklarının başka bir ülkeye transfer edileceği iddialarını yalanladı. Bekayi, "İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir yere taşınmayacaktır. Nasıl ki İran toprağı bizim için kutsalsa, bu konu da bizim için aynı derecede büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Müzakere masasında "transfer" başlığı yok

Uranyumun ABD’ye taşınmasının bir seçenek dahi olmadığını vurgulayan Bekayi, yürütülen diplomatik temaslara ilişkin şu detayları paylaştı:

"Önceki müzakerelerde odak nükleer meseleydi; mevcut görüşmelerde ise savaşın sona erdirilmesi ön planda. Bu nedenle ele alınan konular daha geniş ve çeşitli hale geldi."

Öncelik yaptırımların kalkması ve tazminat

Bekayi, İran tarafı için nükleer teknik detaylardan ziyade ekonomik ve siyasi sonuçların kritik olduğunu belirtti. Tahran yönetiminin, yaptırımların kaldırılmasını öngören 10 maddelik plana büyük önem verdiğini ifade eden sözcü, özellikle savaş sürecinde uğranılan maddi zararların tazmin edilmesi meselesinin kendileri için öncelikli şart olduğunu hatırlattı.

Trump, geçtiğimiz günlerde Washington ile Tahran'ın yer altındaki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılarak ABD’ye taşınması konusunda anlaştığını iddia etmişti.