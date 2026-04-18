Gündem İran'dan Trump'a uranyum yalanlaması: Hiçbir yere taşınmayacak
İran'dan Trump'a uranyum yalanlaması: Hiçbir yere taşınmayacak

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İran'dan Trump'a uranyum yalanlaması: Hiçbir yere taşınmayacak

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın "zenginleştirilmiş uranyumun ABD’ye taşınacağı" yönündeki iddialarını kesin bir dille reddederek, nükleer stokların ülke dışına çıkarılmasının gündemde olmadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, resmi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, uranyum stoklarının başka bir ülkeye transfer edileceği iddialarını yalanladı. Bekayi, "İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir yere taşınmayacaktır. Nasıl ki İran toprağı bizim için kutsalsa, bu konu da bizim için aynı derecede büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Müzakere masasında "transfer" başlığı yok

Uranyumun ABD’ye taşınmasının bir seçenek dahi olmadığını vurgulayan Bekayi, yürütülen diplomatik temaslara ilişkin şu detayları paylaştı:

  • Gündem dışı iddialar: "Zenginleştirilmiş uranyumun ABD’ye transferi konusu müzakerelerde hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir."
  • Odak noktası değişti: "Önceki müzakerelerde odak nükleer meseleydi; mevcut görüşmelerde ise savaşın sona erdirilmesi ön planda. Bu nedenle ele alınan konular daha geniş ve çeşitli hale geldi."

Öncelik yaptırımların kalkması ve tazminat

Bekayi, İran tarafı için nükleer teknik detaylardan ziyade ekonomik ve siyasi sonuçların kritik olduğunu belirtti. Tahran yönetiminin, yaptırımların kaldırılmasını öngören 10 maddelik plana büyük önem verdiğini ifade eden sözcü, özellikle savaş sürecinde uğranılan maddi zararların tazmin edilmesi meselesinin kendileri için öncelikli şart olduğunu hatırlattı.

Trump, geçtiğimiz günlerde Washington ile Tahran'ın yer altındaki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılarak ABD’ye taşınması konusunda anlaştığını iddia etmişti.

Yorumlar

2 tarafta yalan söylüyor az arastıtın anlarsınız

iran savas baslamadan önce geliştirilmiş uranyumu trkiyeye verecekti sonra vazgecti rusyay verdi uranyum rusyada su an
+90 (553) 313 94 23