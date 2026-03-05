Körfez'de füze yağmuru! BAE semalarında İran İHA'ları havada uçuştu

  • İSTANBUL
Ortadoğu'da 28 Şubat'ta başlayan büyük çatışmanın etkileri sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İran'ın gerçekleştirdiği devasa hava saldırısıyla sarsıldı. BAE Savunma Bakanlığı, bugün ülke topraklarını hedef alan 7 balistik füze ve 131 insansız hava aracını (İHA) tespit ettiklerini duyurarak bölgedeki savaşın korkunç boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemleri bugün ülkeye gönderilen 7 balistik füze ile 131 insansız hava aracı (İHA) tespit etti. Füzelerden 6’sı, İHA’lardan ise 125’i engellendi. Bir balistik füze ile 6 İHA ise ülke topraklarına düştü" denildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı’ndan İran’ın bugün düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, "Hava savunma sistemleri bugün ülkeye gönderilen 7 balistik füze ile 131 insansız hava aracı (İHA) tespit etti. Füzelerden 6’sı, İHA’lardan ise 125’i engellendi. Bir balistik füze ile 6 İHA ise ülke topraklarına düştü" denildi.

 

İran’ın BAE’ye yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana toplam 196 balistik füzenin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Bunların 181’i yok edilirken, 13’ü denize, 2’si ülke topraklarına düştü. Ayrıca bin 72 İran yapımı İHA tespit edildi. Bin 1’i engellenirken, 71’i ülke topraklarına düştü. Bu süreçte 8 seyir füzesi de tespit edilip imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

 

3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar arasında bir Türk var!

Saldırıların bilançosunun da belirtildiği açıklamada, "Saldırılar sonucunda Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişi hayatını kaybederken; BAE, Mısır, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komorlar ve Türkiye uyruklu 94 kişi hafif yaralandı" denildi.

Açıklamada, "BAE Savunma Bakanlığı, ülkenin güvenliğini tehdit eden her türlü saldırıya karşı tam hazır olduklarını, ülke egemenliği, güvenliği ve istikrarını koruyacaklarını ve ulusal çıkarları ile kaynakları savunacaklarını açıkladı.

