Alman bakandan İran açıklaması! Son noktayı koydu

Almanya, İran'a yönelik saldırılara veya rejim değişikliği operasyonlarına katılmayacak. Dışişleri Bakanı Wadephul, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile Berlin'de düzenlendiği ortak basın toplantısında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Wadephul, ülkesinin bu saldırılara katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Almanya, bu savaşa katılmıyor. Durum böyle kalacak. Ayrıca, İran da dahil hiçbir ülkede rejim değişikliğine yönelik somut önlemlere de katılmıyoruz." yanıtını verdi.

Alman Bakan, ülkesinin İran için demokratik gelecek umduğunu ancak böyle bir değişimin halktan gelmesi gerektiğini söyledi.

İran'daki rejim değişikliğine Berlin'de karar veremeyeceklerini dile getiren Wadephul, "İran halkının sonunda kendi kaderini eline alıp bu rejimi belki de yenebilecek duruma gelmesine güvenmek zorundayız ancak bariz nedenlerden dolayı Almanya'nın, devletin bu konuda alabileceği bir önlem yoktur." dedi.