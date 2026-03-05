Nahçıvan Havalimanı’na saldırı! Kalleş İsrail çift taraflı mı oynuyor? İran’dan jet yanıt

  • İSTANBUL
Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki uluslararası havalimanına sabah saatlerinde düzenlenen İHA saldırısı bölgede tansiyonu zirveye çıkardı. Bakü yönetimi saldırının faili olarak doğrudan Tahran’ı işaret ederek İran Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırırken; İran kanadından iddiaları reddeden ancak tehdit dolu ifadeler barındıran bir açıklama geldi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Azerbaycan’daki Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’nın insansız hava araçlarıyla vurulduğu yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Garibabadi, İran’ın komşu ülkeleri hedef almadığını belirterek olayın detaylı şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

 

Saldırı iddialarının gündeme gelmesinin ardından AnewZ’e konuşan Garibabadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri operasyonlarının yalnızca düşman güçlerin askeri varlıklarına yönelik olduğunu ifade etti.

 

Garibabadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelere karşı saldırı politikası izlemediğini vurgulayarak, yalnızca düşmanlarının askeri üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin hedef alınabileceğini dile getirdi.

 

Nahçıvan Havalimanı’na yönelik saldırı iddialarıyla ilgili resmi soruşturma çağrısı yapan Garibabadi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına sabah saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi. Azerbaycan saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etti ve İran büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

