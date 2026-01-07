İran'dan terör devleti İsrail'e korsan devlet Somaliland tepkisi

İran, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine yaptığı ziyareti kınadı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Saar'ın Somaliland ziyaretini, Somali'nin egemenliğinin ihlali olarak değerlendirdiklerini ve kınadıklarını söyledi.

Somali'nin bağımsız bir ülke olarak Birleşmiş Milletler üyesi olduğuna vurgu yapan Bekayi, Somali'nin ulusal egemenliğinin zayıflatılmasının önlenmesi için uluslararası toplum ile Afrika devletlerini işbirliği yapmaya davet etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Tel Aviv'in geçen ay tanıdığı Somaliland bölgesini dün ziyaret etmişti.

Saar, ziyaret kapsamında Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Mohamed Abdillahi ile bir araya gelmişti.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.​​​​​​​