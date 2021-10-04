İran'dan Temel Karamollaoğlu'na mesaj

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

İşte o taziye mesajı:

Sayın Temel KARAMOLLAOĞLU

Saadat Partisi Genel Başkanı

Bismillahirrahmanirrahim

انالله و انا الیه راجعون

İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun

(Biz Allah’tanız ve ona döneceğiz)

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu YİK Başkanı, Türkiye Milli Görüş lideri ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Üyesi Sayın Oğuzhan Asil Türk'ün vefat haberi bizleri derinden üzmüş ve kederimize sebebiyet vermiştir. Bereket dolu hayatı boyunca yorulmak bilmeden dini öğretileri ihya etmek, güzel ahlakı geliştirmek ve genç nesli uyandırmak için çalışmakla kalmayan, aynı zamanda siyasi ve kültürel bağımsızlığın gerekliliğini vurgulayarak İslam devletlerinin daha da güçlenmesi gerektiğini vurgulayan bir şahsiyettir kendisi. Rahmetli Oğuz Han Asiltürk, eski dostu merhum Erbakan’ın yolunu takib ederek ve İran İslam İnkılabı doğrultusunda hareket ederek, tek bir ümmet oluşturmak amacıyla vahdet içerikli eğilimler içinde olmanın yanı sıra aynı zamanda bölünmeleri ve tefrikayı önlemek için çok etkili adımlar atmış olup, Filistin davasını savunmak, Mazlum Filistin halkını desteklemek, Siyonist İsrail rejimi ve Amerika’ya karşı mukabele ve mücadele vermeyi Müslümanların ve İslam devletlerinin asli görevlerinden olduğunu açıklamış, bu uğurda hiçbir çabadan kaçınmamış ve Tahran’da katıldığı İslami Vahdet ve İslami Uyanış konferanslarında defalarca bu hususu vurgulamıştır.

Bu vesileyle o ahlak abidesi ve dindar siyasetçi şahsiyetin vefatı dolayısıyla Müslüman Türkiye halkı ve devletine, Büyük Milli Görüş Camiasına, Saadet Partisine ve kederli Ailesine taziyelerimi sunar; Allah'tan müteveffa için mağfiret ve af, geri kalanları için sabır diliyorum.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri

Ali Ekber Velayeti