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İran'dan tehdit gibi açıklama! "Eğer donanmayı gönderirseniz..."

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, AB ülkelerinin, Basra Körfezi'nin güvenliği için donanma göndermesinin tehdit edici olduğunu, düşmanlık mesajı taşıdığını ve gerginliği artıracağını söyledi.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:42
İran'dan tehdit gibi açıklama! "Eğer donanmayı gönderirseniz..."

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AB ülkelerinin bölgeye donanma göndereceği yönündeki iddialarla ilgili olarak Rebii, "AB'nin bölgeye donanma göndermesi mevcut şartlarda tehdit edicidir, düşmanlık mesajı taşıyor ve gerginliği artıracaktır. İran, tüm ülkeleri bu tür tahrik edici adımlardan sakınmaya davet ediyor." dedi.

"Suudi Arabistan'la ABD'yi farklı görüyoruz"

Basra Körfezi'nin güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini dile getiren Rebii, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgenin güvenliği için komşularımızla iyi ilişkilerden yana olduk. Bu konuda Suudi Arabistan ve ABD'yi birbirinden farklı görüyoruz. Suudi Arabistan, İran'a karşı bir pozisyon almasına rağmen yaşanan gerginliği bitirmeye çalıştığını açıkladı. İran da bunu memnuniyetle karşılamaktadır. Şüphesiz ki bu durumun nasıl gelişeceği Suudi Arabistan'ın daha sonra atacağı adımlara bağlıdır. "

Rusya'nın Basra Körfezi'nin güvenliği için varlık göstermesi planının daha önce gündeme geldiğini ve bunun için bölgesel istişare mekanizmasının kurulmasının zaruri olduğunu ifade eden Rebii, "Bu konuda ülkelerin iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Güvenlik için her türlü bölgesel girişimi olumlu görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Başka ülkelerin askeri değiliz"

İngiltere'nin İran'a ait petrol tankerini "kanunsuz" bir şekilde alıkoyduğunu ancak Tahran yönetimininİngiltere'ye ait petrol tankerine el koymasının hukuki dayanakları olduğunu savunan Rebii, "İran'ın Suriye'ye petrol satmaması gerektiği ilan edildi. Daha önce petrol tankerinin Suriye'ye gitmediğini ifade ettik ancak bunun garantisini vermek zorunda değiliz. Biz böyle bir yaptırımı tanımıyoruz ve birkaç ülkenin ambargolarını uygulama askerleri değiliz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İran halkıyla doğrudan görüşmek isterim” sözleriyle ilgili olarak da Rebii, bir süre önce ABD'de gözaltında tutulan Press TV muhabiri Merziye Haşimi ile konuşabileceğini söyledi.

Rebii, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD ve Latin Amerika ülkelerine yaptığı ziyaretlerin verimli geçtiğini belirterek Washington yönetiminin duvar örmeye ve İran'ı engellemeye çalıştığını ancak bunu başaramadığını savundu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:42
  1. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii
  2. İran
  3. ABD
  4. Avrupa Birliği
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