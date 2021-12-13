İran'dan tartışmalı kedi ve köpek kararı

İran Meclisi "halkı rahatsız ettiği ve çevreyi kirlettiği" iddiasıyla evde evcil hayvan beslemeyi yasaklamaya hazırlanıyor. Hayvan severlerin tepki gösterdiği yasak kararının kısa sürede devreye girmesi beklenirken 'ülkenin daha önemli ve öncelikli' sorunlarının olduğunun altı çizildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 2019'un ilk günlerinde alınan bir kararla sokaklarda köpek gezdirmek yasaklanmıştı. Halkı köpek beslemekten caydırmayı amaçladığı belirtilen Yasak kapsamında hayvanların arabalarda da gezdirilemeyeceğine hükmedilmişti.

Tahran'ın o günlerdeki Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, "Tahran Başsavcılığı'ndan izin aldık. Parklar gibi kamusal alanlarda köpek gezdirenlere karşı önlem alacağız" demiş, bu kararı da 'köpeklerin halk arasında korku saçması ve endişeye neden olması' sebebiyle savunmuştu.

Cezası olacak

İran'da köpeklerin Evcil Hayvan olarak beslenmesi 1979 İslam Devrimi'nden beri tartışmalı bir konu.

Ülkede bu kez de meclis tarafından "tehlikeli ve zararlı hayvanlara karşı kamu hukukunu koruma planı" adıyla timsah, yılan, kertenkele, fare, maymun, kaplumbağa, tavşan, kedi ve köpek gibi hayvanların ithalatı, nakli, alınması, satılması ve evde bakılmasını yasaklayan bir tasarı hazırlandı.

Bu yeni yasa ile evinde evcil hayvan besleyenler cezalandırılacak. İran'da daha önce de köpek beslemek yasaklanmış ancak ülkede evcil hayvan sahiplenenlerin sayısı hızla artmıştı.

Kırsal kesimler ve hayvancılık yapılan köyler gibi yerler yasak kapsamından ayrı tutulurken yasağa uymayanları büyük para cezaları bekliyor.

Hükümet evcil hayvan taşıyan barınak veya evcil hayvan dükkanı gibi yerlerin araçlarına üç ay süreyle el koymaya hazırlanırken ev sahiplerinin, dairelerini köpek ve kedi sahiplerine kiralamalarına izin verilmeyecek.

İranlı vatandaşlar sosyal medyada yasayla ilgili paylaşımlar yaparak ülkenin çok daha önemli ve acil çözüme ulaşması gereken sorunları olduğunun altını çizdi. Hayvan severler ve evlerinde hayvan besleyen İranlılar ise yasayı ağır şekilde eleştirerek hayvanlarının pis olmadığını, bakımlarının yapıldığını, sokakları kirletmediğini ve kendilerinin bu konuda her türlü önlemi aldığını ifade etti.

Birçok hayvan sever büyük cezalara rağmen hayvanlarında asla vazgeçemeyeceklerini de dile getirdi.