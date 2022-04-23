İran'dan Taliban'a uyarı

Afganistan'daki terör tehdidinin bu ülkede ve bölgede yayılması ihtimalinden endişe duyduklarını belirten İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terör tehdidine karşı koymak için iş birliğinin yanı sıra tüm imkanları kullanmaya hazır olduklarını ifade etti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, katıldığı bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'ın bazı kentlerinde cami ile okullara düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırılarını kınadı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılar ile İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlere yapılan saldırıların benzer olduğunu savunan Reisi, "Bugün medya imparatorluğu düşmanın elinde ve onlar sürekli olarak doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösteriyorlar." dedi.

Reisi, Taliban'a ülkedeki Şiiler de dahil olmak üzere tüm Afganların hayatını koruyacak önlemlerin alınması çağrısında bulunarak, Taliban yöneticilerinin faillerin tespit edilerek cezalandırılması konusunda sorumlu olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama da yayınlayan Reisi, saldırıların bölgeye yayılma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkesinin, terör tehdidine karşı koymak ve bu trajedilerin tekrarını önlemek için iş birliğinin yanı sıra tüm imkanlarını da kullanmaya hazır olduğunu kaydetti.

Afganistan'ın Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde 21 Nisan'da düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı gün ülkenin kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide meydana gelen patlamada da en az 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 80 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Mezar-ı Şerif kentindeki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ülkede son olarak dün Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda da en az 33 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirilmişti.