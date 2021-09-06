İran'dan Taliban ile ipleri koparacak açıklama
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade, Taliban'ın Pençşir'e yönelik operasyonunu net bir şekilde kınadıklarını söyledi.
İran, Taliban'ın Pençşir Vadisi'ne yaptığı harekatı kınadı.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade Tahran'da düzenlediği basın toplantısında "Pençşir'den gelen haberler endişe verici, Pençşir'e dün gece yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.
Pençşir vilayeti ve merkezi Bazarek şehri, müzakere çağrılarının sonuç vermemesi üzerine başlattığı yeni harekatla dün gece saatlerinde tamamen Taliban kontrolüne girmişti.
Pençşir'deki Taliban'a muhalif güçlerin başında bulunduğu belirtilen Ahmed Mesud, geçmişte İran ile yakın ilişkilere sahip ünlü Ahmed Şah Mesud'un oğluydu. Ahmed Şah Mesud 1990'lı yıllarda Taliban'a karşı savaşta İran'dan yoğun destek almış ve Kasım Süleymani'yle Taliban'a karşı savaşta koordinasyonda bulunmuştu.
Mepanews