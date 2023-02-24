İran'dan Suriye'ye hava savunma sistemi: Anlaşmaya varıldı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın da aralarında olduğu Suriye'den üst düzey askeri yetkililer yakın zamanda İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, İsrail'in hava saldırılarına karşı, İran'dan Suriye'ye hava savunma ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Tahran ile Esed rejiminin anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberde, "Suriye, hava savunma ağını yeniden yapılandırmaya ve savaş uçakları için hassas güdümlü bombalara ihtiyaç duyuyor. Suriye'nin hava savunmasını güçlendirmek için büyük olasılıkla İran'ın radarlarının ve Khordad 15 sistemi gibi savunma füzelerinin Suriye'ye tedarikine tanık olacağız." ifadelerine yer verildi.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, 22 Şubat'ta Suriyeli mevkidaşı Abbas ile Tahran'da bir araya geldiği görüşmede, "Suriye'nin savunma kabiliyetinin artırılması için tüm kapasitelerin" kullanılması gerektiğini söylemişti.

İran, Haziran 2019'da "Khordad 15" adı verilen yerli hava savunma sistemini tanıtmıştı.

İsrail, 2011'den bu yana Suriye'de özellikle İran destekli güçlere sık sık hava saldırıları düzenliyor.