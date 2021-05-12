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Gündem İran'dan Suriye ile ilgili yeni adım
Gündem

İran'dan Suriye ile ilgili yeni adım

Suriye'de Rusya ile birlikte iş tutan ve Beşşar Esed'e açık destek veren İran, Halep'te Başkonsolosluk açmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:58:00 -
İran'dan Suriye ile ilgili yeni adım

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye'nin Halep kentinde faaliyet gösterecek İran Başkonsolosluğunu bugün açacaklarını kaydetti.

İran devlet televizyonunun haberine göre resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a giden Zarif, rejim lideri Beşşar Esed ve Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.

Mikdad ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Zarif, ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ele aldıklarını söyledi.

Zarif, Esed ile görüşmesinde de İran'ın Halep Başkonsolosluğunun bugün açılmasına karar verdiklerini aktardı.

İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'in işgali devam ettirmek amacıyla attığı adımlar direnişle karşılaşacaktır. İsrail'in işgalini durdurmak için müdahale etmek uluslararası kamuoyunun görevidir." ifadelerini kullandı.

Zarif, Suudi Arabistan ile yürütülen müzakereler konusunda da şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan ile yakın iş birliği içinde olmaya daima hazırız. Suudi kardeşlerimizle iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Suudi Arabistan ile ilişki kurarak Yemen'de barış ve istikrarın oluşması için samimi iş birliği yapabileceğimizi ümit ediyorum."

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Yorumlar

k.c

tez zamanda RABBİM sizin kökönüzü kazisin ....  
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İbrahim Alkılıç

Yakında suriyede, İran tekmeyi yiyecek hafter gibi. Zulüm geçicidir.
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