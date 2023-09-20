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Dünya İran'dan şoke eden karar! Azerbaycan ve Ermenistan'a uçak seferleri durduruldu
Dünya

İran'dan şoke eden karar! Azerbaycan ve Ermenistan'a uçak seferleri durduruldu

Yeniakit Publisher
2023-09-20 15:56:00 - 2023-09-20 16:21:29
İran'dan şoke eden karar! Azerbaycan ve Ermenistan'a uçak seferleri durduruldu

İran yeni kararıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: Yolcuların güvenliğini korumak amacıyla Azerbaycan'a ve Ermenistan'a uçak seferlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Atığı adımları...

Azerbaycan’ın Karabağ’da gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından İran, Azerbaycan ve Ermenistan’a düzenlenen seferlerle ilgili açıklama yaptı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Muhammedi Bahş yaptığı açıklamada, "Bölgede yolcuların güvenliğini ilgilendiren özel durum nedeniyle İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a giden tüm uçak seferleri ikinci bir emre kadar durduruldu" ifadelerini kullandı. Bahş, özel durumlara ilişkin yolcu yönetmenliği kapsamında bilet alan yolculara para iadesi yapılacağını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonun Karabağ’daki Ermeni silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona erdiğini duyurdu.

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