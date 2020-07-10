İran'dan şok Suriye hamlesi! Daha kötüsü beklenemezdi

İran Devlet Televizyonu, imzalanan anlaşmanın Şam'la Tahran arasındaki mevcut askeri işbirliğinin bir parçası olduğunu aktardı.

Katil Esed, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, anlaşmanın, Suriye'deki "ÖSO ile mücadelede yıllar süren yakın işbirliğinin sonucu olduğunu" ifade etti.

Son bir yılda ikinci kez Şam'ı ziyaret eden İran Genelkurmay Başkanı Bakıri de "iki ülkenin ABD'nin baskılarına karşı koyma kararlılığını artıracağını" dile getirdi.

Esed yönetiminin en güçlü destekçisi konumundaki İran'a yakın güçler, Suriye'de zaman zaman İsrail'in hava saldırılarının hedefi oldu.

İsrail, doğrudan ya da dolaylı olarak Suriye'de askeri varlık gösteren İran'ı kendine bir tehdit olarak görüyor.

Bakıri'nin Şam ziyaretinin İran'da peş peşe yaşanan saldırı ya da sabotajların ardından gelmesi dikkati geçti.

Tahran'da patlama

Bu arada sabah saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'ın Kudüs ilçesinde bir patlama meydana geldi.

Devlet televizyonunun haberine göre, Kudüs ilçesi ve Elburz eyaletine bağlı Germdere ilçesinde duyulan patlamaya ve nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Duyulan patlama sesinin ardından Kudüs ilçesinde elektriklerin kesildiği belirtildi.

İran'da son haftalarda çok sayıda trafo ve doğal gaz patlaması meydana geldi. Üst üste gelen patlamalar dışarıdan siber saldırı yapıldığı iddialarına yol açtı.