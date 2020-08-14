  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İran'dan skandal Türkiye hamlesi

Suriye'de Beşşar Esed'e destek veren İran, bu kez rotayı Libya'ya çevirerek darbeci Hafter'e sessizce destek vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 22:46:00 -
İran'dan skandal Türkiye hamlesi

Suriye’yi Rusya ve Esed ile kan gölüne çeviren ve milyonlarca insanın yurdundan göç etmesine sebep olan İran destekli milsler, Libya’da Hafter saflarına katılmaları için bölgede asker toplamaya başladı.

Suriye’ye yakın isimlerin aktardığı ve Mepa News’in haberine göre, ülkenin El Bukemal noktasında İran Devrim Muhafızları, Hafter saflarına göndermek amacıyla bazı Suriyelileri eğitime aldı.

Askerler eğitime başladı

Eğitimlerin 3 ay devam edeceği belirtilirken 150 askerin kampa alındığı öğrenildi.

İran, Suriye’nin doğusunda ve başkent Şam’da faaliyetler yürütüyor.

Katil Esed'den sonra bir darbeciye destek

Libya’daki ortamda tarafsız gibi görünen İran arka planda tıpkı katil Esed’e verdiği gibi darbeci Hafter’e destek veriyor.

Bunun yanında İran bölgede binlerce Suriyeli’yi saflarına kattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Arif

Bu iran oldum olası islam dünyasının en büyük yarası... İçimizdeki vatikan.... İslam dünyasını ikiye bölen hançer... Allah tez zamanda kökünün kurumasını ümmete nasip eder inşaAllah
  • Yanıtla

Vatandaş

Fitneci iran
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!
Dünya

Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Irak, 4 Arap ülkesinden Ankara hükümetine karşı yardım istemişti. Suudi ..
Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun
Gündem

Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın tüm test aşamalarını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi
Spor

Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi

Günlerdir tartışma konusu olan harcama limitleri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı