İran'dan skandal Türkiye hamlesi
Suriye'de Beşşar Esed'e destek veren İran, bu kez rotayı Libya'ya çevirerek darbeci Hafter'e sessizce destek vermeye başladı.
Suriye’yi Rusya ve Esed ile kan gölüne çeviren ve milyonlarca insanın yurdundan göç etmesine sebep olan İran destekli milsler, Libya’da Hafter saflarına katılmaları için bölgede asker toplamaya başladı.
Suriye’ye yakın isimlerin aktardığı ve Mepa News’in haberine göre, ülkenin El Bukemal noktasında İran Devrim Muhafızları, Hafter saflarına göndermek amacıyla bazı Suriyelileri eğitime aldı.
Askerler eğitime başladı
Eğitimlerin 3 ay devam edeceği belirtilirken 150 askerin kampa alındığı öğrenildi.
İran, Suriye’nin doğusunda ve başkent Şam’da faaliyetler yürütüyor.
Katil Esed'den sonra bir darbeciye destek
Libya’daki ortamda tarafsız gibi görünen İran arka planda tıpkı katil Esed’e verdiği gibi darbeci Hafter’e destek veriyor.
Bunun yanında İran bölgede binlerce Suriyeli’yi saflarına kattı.