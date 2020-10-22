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Dünya İran'dan skandal Türkiye haberi! Böyle skandal görülmedi
Dünya

İran'dan skandal Türkiye haberi! Böyle skandal görülmedi

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken İran, Türkiye'ye yönelik suçlayıcı tavrını koruyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:26:00 -
İran'dan skandal Türkiye haberi! Böyle skandal görülmedi

İran Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı ve farklı dillerde yayın yapan Press TV, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir haber yayınladı.

"İdlib'ten Karabağ'a 'Sultan'ın hayalleri fiyaskoya dönüşüyor" adlı başlıklı haberde, Türkiye'nin Suriye'deki bazı üslerden çekileceği iddia ediliyor ve Türkiye'ye "terörist kaçırıyorlar" iftirası atılıyor.

Kanalın Fransızca edisyonundaki haberde, Türkiye'nin Rusya, Çin ve İran'ı kendi sınırından uzak tutup Kafkasya'yı karıştıracağı belirtilerek, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın "cihatçılar bölgeye sevk edildi" saçmalığına üstü kapalı destek veriliyor.

Haberde Sarkisyan'ın, "Türkiye'nin asıl amacı doğal gaz ve petrol alanlarını kontrol etmek. Çünkü Orta Asya ve Hazar Denizi çevresi büyük yataklara sahip" sözlerine yer veriliyor. Haberde Sarkisyan'ın sözlerini değerlendiren iki uzman ise, bu durumun tehlikeli olduğunu öne sürerek, "Türkiye bunu yaparken çok ileri gidiyor. Rusya ile olan diyaloğun riske girme durumu söz konusu" ifadelerini kullanıyor.

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Yorumlar

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rahat dur iran
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SULEYMAN AYDIN

Kahrolsun sapık şii humeyni rejimi
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