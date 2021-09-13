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Dünya İran'dan skandal Türkiye açıklaması: İncelemeye aldık
Dünya

İran'dan skandal Türkiye açıklaması: İncelemeye aldık

Azerbaycan ve Türk askerleri, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Hazar Denizi'nde tatbikata başladı. Tatbikat İran tarafını rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 15:27:00 -
İran'dan skandal Türkiye açıklaması: İncelemeye aldık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlemesinden rahatsız olan Hatipzade, "Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme bu konuya açıklık getirmiştir." dedi.

Hatipzade, "Hazar'a kıyıdaş devletler arasında sağlanan anlaşmaya göre kıyıdaş beş ülke dışında Hazar Denizi'nde yabancı askeri varlıkların bulunması yasaklanmıştır. Bu konu Dışişleri Bakanlığı'nda inceleniyor." şeklinde konuştu.

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