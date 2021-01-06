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Dünya İran'dan skandal karar
Dünya

İran'dan skandal karar

İran'ın Urmiye kentinde yaşayan Azerbaycanlı aktivist Salar Tahir Afşar, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasını destekleyen mitinge katıldığı için dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 18:31:00 -
İran'dan skandal karar

İran'ın Urmiye kentinde yaşayan Azerbaycanlı aktivist Salar Tahir Afşar, Urmiye Devrim Mahkemesi tarafından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Afşar, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda" ve "yasadışı protesto düzenleme" suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Azerbaycanlı genç, İran'da Ermenistan-Azerbaycan Tovuz sınırında 16 Temmuz çatışmalarının ardından Azerbaycan'ı destekleyen mitingler nedeniyle Urmiye'de gözaltına alınmış ve birkaç gün sonra 50 milyon tümen kefaletle serbest bırakılmıştı.

27 Eylül'de Karabağ'daki askeri çatışmanın başlamasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'ni destekleyen mitinglerle bağlantılı olarak İran istihbaratı tarafından yeniden tutuklanmıştı.

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