İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi
Suriye ve Dağlık Karabağ meselelerinde Türkiye aleyhine çıkışlar yapan İran tarafı Ermenistan yönetimine tepki çeken bir sevkiyatta bulundu.
Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Dağlık Karabağ konusunda alttan alta Erivan yönetimini destekleyen ve Türkiye'yi suçlayıcı çıkışlar yapan İran'ın yeni hamlesi ortaya çıktı.
Gazeteci Halid Abdurrahman'ın aktardığı gelişmeye göre, İran son sevkiyatında Ermenistan'a büyük bir teçhizat yardımı yaptı.
İran'ın Dağlık Karabağ sınırına gönderdiği son askeri sevkiyatlar arasında 'taarruz köprüsü' olarak kullanılan askeri araçlar görüntülendi.