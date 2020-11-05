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Dünya İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi
Dünya

İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi

Suriye ve Dağlık Karabağ meselelerinde Türkiye aleyhine çıkışlar yapan İran tarafı Ermenistan yönetimine tepki çeken bir sevkiyatta bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:50:00 -
İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Dağlık Karabağ konusunda alttan alta Erivan yönetimini destekleyen ve Türkiye'yi suçlayıcı çıkışlar yapan İran'ın yeni hamlesi ortaya çıktı.

Gazeteci Halid Abdurrahman'ın aktardığı gelişmeye göre, İran son sevkiyatında Ermenistan'a büyük bir teçhizat yardımı yaptı.

İran'ın Dağlık Karabağ sınırına gönderdiği son askeri sevkiyatlar arasında 'taarruz köprüsü' olarak kullanılan askeri araçlar görüntülendi.

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Yorumlar

yorumcu

yerin dibine bat iran ne ahlaksızsın
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Ibrahim Alkılıç

Müslüman görünümlü Iran kâfire dost, müslümana düşman. Ama bunu mertçe deyil, munafikca yapıyor.
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