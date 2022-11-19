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Dünya İran'dan sert UAEA açıklaması
Dünya

İran'dan sert UAEA açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran kararına sert karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 20:42:00 -
İran'dan sert UAEA açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başkent Tahran’da Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu. Emir Abdullahiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran aleyhinde aldığı kararı eleştirip “siyasi” bulduklarını söyleyerek, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararına hukuk çerçevesinde gerekli karşılığı vereceğiz" dedi.

İran’ın nükleer tesislerinin denetimine ilişkin UAEA tarafından alınan kararların ABD ve üç Avrupa ülkesi tarafından suistimal edildiğini kaydeden Emir Abdullahiyan, Viyana’da Ajans temsilcileri ile yapılan son görüşmede “güçlü işbirliği” mesajının verildiğini hatırlattı. Abdullahiyan, “Viyana’da İran heyetinin Ajans temsilcileri ile yaptığı son görüşmede güçlü işbirliği vurgusu yapışmıştı. Buna rağmen ABD ve üç Avrupa ülkesi Ajansı suistimal ederek İran aleyhinde karar verdiler” ifadelerini kullandı.

UAEA’nın İran aleyhinde bir baskı aracı olarak kullanılmaya çalıştığını belirten Emir Abdullahiyan, “İran’a karşı maksimum baskı politikası uygulanması ve kendi ikiyüzlü politikalarını sürdürmek için Ajansı kullanmaya çalışıyorlar. Ajansın kararları siyasileştiriliyor” dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran’ın üç nükleer tesisinde Ajansa daha önceden bildirilmemiş uranyum parçacıkları tespit edildiği için soruşturma başlatmış ve 8 Haziran’da İran aleyhinde karar almıştı. İran’ın nükleer tesisler hakkında şu ana kadar verdiği cevapları yeterli bulmayan UAEA 17 Kasım Perşembe günü 35 ülkeden 26'sının oyunu alarak İran’ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan ikinci kararı almıştı.

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