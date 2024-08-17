İran'dan sert açıklama: Sahtekarlık peşindeler!

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Bakiri, Doha'daki ateşkes müzakereleri konusunda ABD ve İsrail'in sahtekarlık peşinde olduğunu söyledi.

'ABD İLE İSRAİL, MÜZAKERE MASASINDA SAHTEKARLIK GİRİŞİMİNDE'

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik Doha'da yapılan görüşmelerin gidişatı konusunda Katarlı Bakan ile görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Bakıri, "ABD ile İsrail'in müzakere masasındaki aldatma ve sahtekarlık girişimlerine dikkat çektiğini" ifade etti.

'ABD, İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞI'

Bakıri, ABD'yi Gazze'de ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, İsrail'e savaş silahları sağlayan bir suç ortağı kabul ettiklerini belirterek, Tel Aviv'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlayacak şekilde tüm imkanların kullanılması gerektiğini kaydetti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO