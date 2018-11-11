İran'dan sert açıklama: Anlaşmayı bozdular

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın davranışlarının herkes için öngörülemeyen şartlar doğurduğunu söyledi.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Fernando Collor de Mello ile mecliste bir araya gelen Laricani, ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Nükleer müzakerelerin eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Amerikalıların talebi üzerine yapıldığını aktaran Laricani, "Trump, ani bir kararla anlaşmayı bozdu ve bu hareketiyle İran'ı karıştıracağını düşündü." şeklinde konuştu.

Terörle mücadelede inandırıcı değiller

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre Laricani, ABD Başkanı Trump'ın ekonomik sözleşmelerden çekilerek Avrupalıları, füze anlaşmasından çekilerek Rusları ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekilerek de dünyayı tedirgin ettiğini ve herkes için öngörülemeyen şartlar doğurduğunu dile getirdi.

Laricani, ABD'nin terör örgütü DAEŞ'ı icat ettiğini ve bu nedenle terörle mücadelesinin inandırıcı olmadığını savundu.