  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran’dan saldırı açıklaması! "Ne ilk ne de son"
Dünya

İran’dan saldırı açıklaması! "Ne ilk ne de son"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, benzin sistemine yapılan siber saldırının "ne ilk ne de son" olduğunu belirterek, yetkililerden buna hazırlıklı olmalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 19:42:00 -
İran’dan saldırı açıklaması! "Ne ilk ne de son"

Ülke genelinde benzin dağıtım sistemine yönelik siber saldırılar nedeniyle yaşanan sorunlar üzerine Petrol Bakanlığına "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Reisi, burada açıklamalarda bulundu.

Halkın endişeye kapılmaması için çaba gösterdiklerini söyleyen Reisi, "Benzin sistemine yapılan siber saldırı ne ilk ne de sondur. Petrol Bakanlığı ve diğer tüm kurumlar saldırıları engellemek ve karşı koymak için gerekli adımları atmalıdır. Gelen raporlara göre, düşman, ülkede sorun çıkarmayı ve halkın tepkisini artırmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Reisi, daha sonra Tahran'daki bir benzin istasyonunu ziyaret ederek, yaşanan soruna dair araç sahipleri ve benzincilerle sohbet etti.

İran genelinde benzin dağıtım sistemine yönelik siber saldırı nedeniyle birçok yerde akaryakıt satışı yapılamıyor ve araçlar benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye gibi S-400 aldılar! ABD’den büyük ikiyüzlülük: O ülkeye yaptırım uygulayın
Dünya

Türkiye gibi S-400 aldılar! ABD’den büyük ikiyüzlülük: O ülkeye yaptırım uygulayın

Türkiye'ye S-400 aldığı gerekçesiyle yaptırım tehditlerinde bulunan ABD'deki senatörler, Hindistan'ın bu konudan muaf tutulmasını istedi...
Kadın - Aile

"Bitki çayları ile 'Şifa bulacağım' diye sağlığınızdan olmayın"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İLAFAR Araştırma Grubu Sorumlusu Doç. Dr. Gülin Renda,..
Suudi Arabistan Türkiye’nin dost ülkesi için harekete geçti
Dünya

Suudi Arabistan Türkiye’nin dost ülkesi için harekete geçti

Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin dost ülkesi Pakistan’a nakit ve petrol desteği sağlayacağı aktarıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay