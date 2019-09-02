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İran'dan "Roket değil, rampa infilak etti" açıklaması

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:35
İran'dan "Roket değil, rampa infilak etti" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD Başkanı Donald Trump'ın fırlatma sırasında infilak ettiğini öne sürdüğü uyduyla ilgili "Roket değil, rampa infilak etti." açıklamasında bulundu.

Başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrası İran devlet televizyonuna konuşan Rebii, "Patlama rampada meydana geldi. Uyduyu taşıyan roket henüz rampaya konulmamıştı. Uygulama değil, test aşamasındaydı." ifadelerini kullandı.

Patlamanın teknik arıza nedeniyle meydana geldiğini dile getiren Rebii, can kaybının da söz konusu olmadığını belirtti.

Rebii, Trump'ın roketin patlamasıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanlış bilgilendirmeye dayandığını ileri sürdü.

ABD basınına geçen günlerde yansıyan haberlerde, İran'ın kuzeyindeki bir uzay merkezinde, bir roketin, atış rampasındayken patladığı belirtilmişti. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, olayın teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini ifade etmişti.

Konuyla ilgili Twitter hesabından olayın uydu görüntüsüne de yer vererek bir açıklama yapan Trump, "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, olaya ilişkin "hassas" uydu görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi de cumartesi günü Trump'ın fırlatma sırasında infilak ettiğini iddia ettiği uydunun görüntülerini paylaşarak, uydunun henüz fırlatılmadığını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:35
  1. Donald Trump
  2. İran hükümet sözcüsü Ali Rebii
  3. rampa infilak etti
  4. uydu

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