İran'dan nükleer adımı: Sınırın üzerine çıkarıldı İran medyası, zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üzerine çıkardığını belirtti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, Tahran yönetimi yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardı.



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçilerinin geçen çarşambadan bu yana İran'ın zenginleştirilmiş uranyum miktarını ölçtüğünü ve stokların 300 kilogramın üstüne çıktığını tespit ettiklerini açıkladı.



İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, Avrupalı taraflara verilen sürenin dolmasının ardından zenginleştirilmiş uranyum miktarını artıracaklarını duyurmuştu.



ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.

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