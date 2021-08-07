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Dünya İran'dan Neçirvan Barzani açıklaması: Protokol hatası oldu
Dünya

İran'dan Neçirvan Barzani açıklaması: Protokol hatası oldu

İran, Neçirvan Barzani'nin karşılanması esnasında IKBY bayrağının kullanılmasının protokol hatası olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 16:17:00 -
İran'dan Neçirvan Barzani açıklaması: Protokol hatası oldu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Tahran'da karşılanması esnasında IKBY bayrağının kullanılmasının, protokol hatası olduğunu açıkladı.

Hatibzade, gazetecilerin sorusu üzerinde İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Barzani'nin karşılanması esnasında IKBY bayrağının kullanılmasını değerlendirdi.

Yaşananların, Tahran Mehrabad Havalimanı'ndaki karşılama ekibinden kaynaklı bir hata olduğunu kaydeden Hatibzade, "İran, Irak'ın birliğine ve toprak bütünlüğüne daima saygılı olmuştur ve bu konuda değişmez bir siyasete sahiptir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 5 Ağustos'taki yemin törenine katılmak üzere, Tahran'a gelen Barzani'nin karşılanması esnasında Irak bayrağı olmadan sadece IKBY bayrağının kullanılması İran'da sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olmuştu.

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