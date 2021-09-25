İran’dan müzakere çıkışı: Yeniden döneceğiz!
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer müzakerelere yeniden döneceklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İran’da haziran ayında yeni yönetimin iş başına gelmesiyle ara verilen nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine yeniden başlamak için hazır olduklarını belirtti.
Washington yönetiminin İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirten Abdullahiyan, “İran’daki yeni yönetime ve halka kendi iradelerini ispatlamak için ABD’nin yaptırımları kaldırması gerekiyor. Bu konuda Washington yönetimi hiçbir adım atmıyor. Aksine yeni yaptırımlar uyguladılar” ifadelerini kullandı.