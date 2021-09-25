  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran’dan müzakere çıkışı: Yeniden döneceğiz!
Dünya

İran’dan müzakere çıkışı: Yeniden döneceğiz!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer müzakerelere yeniden döneceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 00:56:00 -
İran’dan müzakere çıkışı: Yeniden döneceğiz!

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İran’da haziran ayında yeni yönetimin iş başına gelmesiyle ara verilen nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine yeniden başlamak için hazır olduklarını belirtti.

Washington yönetiminin İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirten Abdullahiyan, “İran’daki yeni yönetime ve halka kendi iradelerini ispatlamak için ABD’nin yaptırımları kaldırması gerekiyor. Bu konuda Washington yönetimi hiçbir adım atmıyor. Aksine yeni yaptırımlar uyguladılar” ifadelerini kullandı. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay