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Dünya İran’dan kriz çıkaracak adım! Gemiyi ele geçirdiler
Dünya

İran’dan kriz çıkaracak adım! Gemiyi ele geçirdiler

İran deniz kuvvetleri kaçak petrol taşıyan Panama bayraklı bir gemiyi ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 13:33:00 -
İran’dan kriz çıkaracak adım! Gemiyi ele geçirdiler

İran Devrim Muhafızları'na bağlı deniz kuvvetleri, "başka bir gemiden yakıt kaçakçılığı yaptığını" söylediği Panama bayrağı taşıyan bir gemiyi Körfez sularında gözaltına aldı, 10 denizciyi tutukladı ve 300.000 litre yakıta el koydu.

Gemide 10 kişinin olduğunu aktaran raporda, mürettebat üyelerinin uyruğu belirtilmedi.

Geminin ele geçirilmesi, devlete ait Iribnews ajansı tarafından duyuruldu.

Panama hakkında genel bilgiler

Panama, konumu nedeniyle Güney Amerika kıtası ile Kuzey Amerika kıtasını birleştiren bir köprü görünümündedir.

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u birbirine bağlayan Panama Kanalı, dünyanın en büyük kanallarından biridir.

Başkent, ülkeyle aynı ismi taşıyan Panama City’dir. Aynı zamanda Panama’nın en büyük şehridir.

Resmi dil İspanyolcadır. İngilizce de yaygın olarak konuşulmaktadır.

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