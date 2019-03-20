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İran'dan kritik Türkiye açıklaması! "Ortak operasyonlara devam edeceğiz"

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Zülfikari, Türkiye ile birlikte kaçakçılık ve terörle mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:26
İran'dan kritik Türkiye açıklaması! "Ortak operasyonlara devam edeceğiz"

Türkiye ile İran İçişleri Bakan Yardımcıları arasında yapılan görüşmede, terör konusunda iki ülke arasında eş zamanlı operasyonların devam etmesinin önemine vurgu yapıldı.

İran Güvenlik ve İntizami İşlerden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiyeli mevkidaşı Muhterem İnce ile telefon görüşmesinde İran'ın Türkiye ile terör örgütlerine yönelik ortak operasyon düzenleme kararına bağlı olduğunu kaydederek, iki ülke içinde sınır güvenliğinin önemli olduğunu ve ikili ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye ile birlikte kaçakçılık ve terörle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan İran İçişleri Bakan Yardımcısı Zülfikari, iki ülkenin terör örgütlerine karşı eş zamanlı operasyon düzenlemesini ve sınır güvenliğinin sağlamasını olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran ile birlikte terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:26
  1. İran Güvenlik ve İntizami İşlerden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari
  2. İran
  3. Türkiye
  4. Türkiye-İran ortak operasyonu
  5. PKK operasyonu
  6. Türkiye açıklaması

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  • AhmetAhmet59 dk önce
    Akılları yeni suya eriyor. Bu terör örgütleriniorada yok etmek, onların hamisi olan,hiç yoktan var eden emperyalist kafirdevletleri oradan uzaklaştırmaktır. Yıllarca, yardım ve yataklık ettiler göz yumdular. Namlu kendilerine dönünce geç de olsa kafalarına dank etti nihayet !...

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