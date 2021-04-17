İran’dan kritik açıklama! Eğer kurarlarsa… 2 ülke büyük zarar görecek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Taliban'ın demokratik yöntemi benimsemesi gerektiğini ifade etti.

Hindistan öncülüğünde 2016 yılından bu yana düzenlenen "Raisina Dialogue" isimli siyasi toplantının bu yılki oturumu video konferans yoluyla düzenlendi. Toplantıya katılan Zarif, Afganistan konusunda açıklamalarda bulundu.

Zarif, bugün tamamen farklı bir Afganistan bulunduğunu savunarak, Taliban'ın 1990'lara dönmesinin imkansız olduğunu, hareketin demokratik yolları temel alarak değişmesi gerektiğini söyledi.

"İslam Emirliği İran'a tehdit oluşturur"

Tüm Afganların ülkenin geleceği hakkında ortak hareket etmesi gerektiğini dillendiren Zarif, bölge ülkelerinin de Afganistan'a demokratik bir hükümet kurulması hususunda yardım etmesinin bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Taliban'ın Afganistan'da bir 'İslam Emirliği' kurmasının Pakistan'ın varlığını, İran ile Hindistan'ın da ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Afganistan'dan 11 Eylül tarihine kadar tamamen çekileceklerini ifade etmişti.

ABD'nin çekilmesiyle beraber Afganistan'da İran, Rusya, Pakistan, Hindistan ve Çin gibi bölge ülkelerinin bir etkinlik mücadelesine girmesi bekleniyor.

Kaynak: Mepa News