  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran’dan kritik açıklama! Eğer kurarlarsa… 2 ülke büyük zarar görecek
Dünya

İran’dan kritik açıklama! Eğer kurarlarsa… 2 ülke büyük zarar görecek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Taliban hakkında açıklamalarda bulundu. Zarif, Taliban’ın Afganistan'da bir 'İslam Emirliği' kurmasının iki ülkeye zarar vereceğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 10:18:00 -
İran’dan kritik açıklama! Eğer kurarlarsa… 2 ülke büyük zarar görecek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Taliban'ın demokratik yöntemi benimsemesi gerektiğini ifade etti.

Hindistan öncülüğünde 2016 yılından bu yana düzenlenen "Raisina Dialogue" isimli siyasi toplantının bu yılki oturumu video konferans yoluyla düzenlendi. Toplantıya katılan Zarif, Afganistan konusunda açıklamalarda bulundu.

Zarif, bugün tamamen farklı bir Afganistan bulunduğunu savunarak, Taliban'ın 1990'lara dönmesinin imkansız olduğunu, hareketin demokratik yolları temel alarak değişmesi gerektiğini söyledi.

"İslam Emirliği İran'a tehdit oluşturur"

Tüm Afganların ülkenin geleceği hakkında ortak hareket etmesi gerektiğini dillendiren Zarif, bölge ülkelerinin de Afganistan'a demokratik bir hükümet kurulması hususunda yardım etmesinin bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Taliban'ın Afganistan'da bir 'İslam Emirliği' kurmasının Pakistan'ın varlığını, İran ile Hindistan'ın da ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Afganistan'dan 11 Eylül tarihine kadar tamamen çekileceklerini ifade etmişti.

ABD'nin çekilmesiyle beraber Afganistan'da İran, Rusya, Pakistan, Hindistan ve Çin gibi bölge ülkelerinin bir etkinlik mücadelesine girmesi bekleniyor.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kocasolak

ABD İran ile anlaşmış, biri çekilecek diğeri girecek Mİ?
  • Yanıtla

İbrahim Alkılıç

Şayet İran bir şeye karşı ise o şey iyidir. Abd, Avrupa gibi yani.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Türkiye'den tepki: Endişe verici
Siyaset

Türkiye'den tepki: Endişe verici

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında da artarak sürmesinin e..
Ulu Camii'ne balyozla saldırdı! İfadesinde şoke eden 'Hazreti Yakup' ayrıntısı
Gündem

Ulu Camii'ne balyozla saldırdı! İfadesinde şoke eden 'Hazreti Yakup' ayrıntısı

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alıp haç işaretine benzediği gerekçesiyle 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere demirlerini kırmaya çalış..
Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması
Ekonomi

Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'un128 milyar dolar tutarındaki rezervin ak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay