İran'dan Körfez İşbirliği Konseyi bildirisine tepki

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, dün Bahreyn'de gerçekleştirilen Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısı sonrası yayımlanan bildiriye tepki gösterdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Şemhani, KİK'in Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hakimiyetinde bulunduğuna yönelik ifadelere yer verdiği bildiriye, "İran’ın Basra Körfezi’ndeki gücü yanlış değerlendirilmemeli. Komşuların rolü güvenlik inşa etmektir İran’ın kırmızı çizgileriyle oynamak değil." sözleriyle tepki verdi.

Şemhani, ABD ve İsrail'in bölgedeki "kötü emellerinin" gölgesinde, KİK'in İran'ın Kuveyt ile anlaşmazlık yaşadığı Durra/Araş Gaz Sahası ile ilgili iddialarını "yapıcı olmayan bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

İran ile BAE arasındaki adalar anlaşmazlığı

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa ile Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla ilgili İran ve BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.

Adalar 1971'e kadar İngiliz işgali altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

Kuveyt ile İran arasında çözülemeyen sorun: Durra/Araş Gaz Sahası

Basra Körfezi'nde bulunan, büyük bir rezerve sahip Durra/Araş Gaz Sahası, Kuveyt ile İran arasında yıllardır anlaşmazlık konusu olmaya devam ediyor.

Tahran yönetimi, Durra/Araş Gaz Sahası'nın yüzde 40'ının İran kara sularında, yüzde 60'ının ise Kuveyt ve Suudi Arabistan arasındaki bölünmüş tarafsız bölgede olduğunu iddia ediyor.