İran’dan İsrail’e ve Washington’a sert suçlama! Siyonist vahşete dünyadan tepki çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki sivil yerleşim alanları ile altyapı tesislerini hedef alan saldırılarını en sert ifadelerle kınadı. Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre Bekayi, bölgedeki ateşkes mutabakatının İsrail tarafından ağır bir şekilde ihlal edilmeye devam edildiğini vurgularken, yaşanan bu insani dramın ve hukuksuzluğun arkasındaki asıl gücün ABD hükümeti olduğunu belirtti.