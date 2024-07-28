İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı! 'Sahte senaryo'

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems'e dün operasyon düzenlendi. Bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 6'sı ağır 24 yaralı olduğu belirtildi.

İsrail Lübnan Hizbullah'ını suçlarken, Hizbullah ise saldırıyla ilgilerinin olmadığını açıkladı.

İran'dan İsrail'e sert uyarı!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'e bir dizi uyarıda bulundu.

Kenani, "sahte senaryo" vurgusu yaptığı açıklamasında, "Siyonist İsrail rejimi, Gazze'de aylardır Filisin halkına yönelik devam ettirdiği katliam ve cinayetlerinin ardından sahte senaryolar ile uluslararası kamuoyunu yanıltmaya ve yanlışı yönlendirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kenani, sözlerini şöyle tamamladı: "Ahlaki meşruiyetini kaybetmiş olan bu rejim söz konusu olaya dair başkalarını suçlama hakkına da sahip değildir."

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