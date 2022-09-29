İran’dan IKBY’ye protesto bombaları

MEHMET AYDIN

İran’da 16 Eylül’de başlayan Mahsa Amini protestoları sürürken ölü sayısı 80’i buldu. Önceki gece de İran’ın birçok kentinde süren gösterilerde yine onlarca araç ve karakol ateşe verildi. Onlarca kişinin yaralandığı gece de en az 5 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkedeki olayları 12 gün geçmesine rağmen bastıramayan İran, dün sabah Irak’ın kuzeyindeki Kürt örgütlere ait karargahları bir defa daha bombaladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, “Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı teröristlerin çok sayıda karargahını füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı” ifadelerine yer verildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele), İran Kürt Demokrat Partisi (İKDP) ve İran Kürt Özgürlük Partisi (PAK) örgütlerinin Irak’ın kuzeyindeki ana karargahlarının Devrim Muhafızları Ordusuna ait füzelerin yanı sıra silahlı ve kamikaze İHA’larıyla vurulduğunu duyurdu. Komele Partisi Genel Sekreteri Abdullah Muhtedi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymaniye’deki karargahlarına İran ordusuna ait İHA’lar tarafından saldırı düzenlendiğini aktardı.

İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) Başkanı Hüseyin Yadzan ise, Kerkük’e bağlı Altunköprü nahiyesi ve Erbil’e bağlı Koysancak bölgesindeki karargahlarının saldırıya uğradığını söyledi. Yadzan, Altunköprü nahiyesi yakınındaki karargahlarına düzenlenen saldırıda yaralılar olduğunu ifade etti. Yerel yetkililer saldırılarda 22 noktanın hedef alındığını, en az 22 kişinin hayatını kaybederken 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Neden Kürt gruplar vuruyor?

Dün sabah yapılan saldırılar, Irak’ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada üçüncü saldırı oldu. İran 24 Eylül’de Komele ve İKDP’nin Irak’ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Amini’nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP’yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, önceki gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.

İran tarafından “terör örgütü” kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

Polis: Mücadelemiz sürecek

Öte yandan; İran Polis Teşkilatı, “Polis, devrim karşıtlarının ve düşman unsurların komplolarına tüm güçleriyle karşı çıkacak ve ülkenin her yerinde kamu düzenini ve güvenliğini bozanlarla kararlılıkla mücadele edecektir” dedi.