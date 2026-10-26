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Dünya İran'dan Hürmüz Boğazı tehdidi: Zarar görürler
Dünya

İran'dan Hürmüz Boğazı tehdidi: Zarar görürler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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İran'dan Hürmüz Boğazı tehdidi: Zarar görürler

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı sözlerine karşılık verdi. Abdullahi "Boğaz tamamen kapalı, rota dışına çıkan gemi zarar görür" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı ve Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin, " Abd Başkanı'nın (Donald Trump) basın ve propaganda yoluyla dile getirdiği Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki iddiasının aksine bu stratejik su yolu tamamen kapalıdır ve İran Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altındadır." dedi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Abdullahi, Hürmüz Boğazı kıyısında bulunan askeri birlikleri denetledi.

 

KONTROL DEVRİM MUHAFIZLARINDA

Abdullahi, bu sırada yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kara ve deniz kuvvetlerinin Basra Körfezi kıyıları, adalar ve Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduğunu ve bölgenin gözetim altında tutulduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği rota dışında geçiş yapmaya çalışan tüm gemilerin kendi güvenliklerini tehlikeye atacağını söyleyen Abdullahi, bu tür geçişlerde gemilerin zarar göreceği uyarısında bulundu.

Abdullahi ayrıca, Basra Körfezi, adalar, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi kıyısında yer alan İran Silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçmiş dönemlere göre daha yüksek hazırlık düzeyinde olduğunu ve modern teçhizatla donatıldığını belirtti.

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