  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih belli oldu! Seçil Erzan ile ilgili flaş gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi KKTC ve Türkiye'yi kimse dışlayamaz Dindar hukukçudan içler acısı savrulma! Bunu 28 Şubat’ta söylesen idamla yargılanırdın Yumaklı: Dönüm başına 310 lira olan destek artacak! Buğdayın tonu dünyada 11 bin lira! Biz 16 bin 500 lira taban fiyat açıkladık Tek Parti döneminin Yahudi sevgisi resmi arşivlerde! İstifacı 28’den kurultay baskısı: “Kurultay toplanmazsa suç işlenmiş olur” CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak Cevabımız çok net ve çok sert olur! Başkan Erdoğan o sözü boşuna söylememiş! Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı! Adnan Beker’in oğlu da “Ata’nın izinde”ymiş! Anket Sonucu Dikkat Çekti: Türkiye'nin En Büyük Tehdit Olarak Gördüğü Ülke hangisi?
Yerel İran’dan getirdi, çalıştırdı para isteyince hepsini darbetti
Yerel

İran’dan getirdi, çalıştırdı para isteyince hepsini darbetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
İran’dan getirdi, çalıştırdı para isteyince hepsini darbetti

Rize'nin Çayeli ilçesine iş ve çalışma izni vaadiyle getirildiklerini öne süren 38 İranlı çay işçisi, ücretlerini talep etmeleri üzerine çıkan tartışmada saldırıya uğradıklarını iddia etti.

Yaklaşık 20 gün önce kendilerine iş bulunacağı ve çalışma izni alınacağı vaadiyle Rize'nin Çayeli ilçesine gelen 38 İranlı işçi, sanayi sitesinde uygun olmayan şartlarda konaklatıldı. Günlük çay yevmiyesi 3-4 bin TL olduğu halde işçilerin iddiasına göre kendilerine sadece bin 100 TL verildi. 15 gün boyunca çalışan işçiler, hak ettikleri ücretleri isteyince kendilerine iş bulduğu ve aslen Samsunlu olduğu öne sürülen M.Y. ile aralarında tartışma yaşandı. İddiaya göre M.Y., telefonla çağırdığı yaklaşık 15 kişiyle birlikte işçilere saldırdı. Saldırıda çok sayıda işçi yaralandı. Yaralı işçiler, Çayeli ve Rize merkezdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Göçmen kaçakçılarına darbe! 24 ilde 36 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılarına darbe! 24 ilde 36 kişi tutuklandı

Yerel

Göçmen kaçakçılarına darbe! 24 ilde 36 kişi tutuklandı

32 kaçak göçmen daha yakalandı
32 kaçak göçmen daha yakalandı

Yerel

32 kaçak göçmen daha yakalandı

Tır dorsesinde saklanan 7 kaçak göçmen yakalandı
Tır dorsesinde saklanan 7 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

Tır dorsesinde saklanan 7 kaçak göçmen yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23