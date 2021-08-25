İran'dan flaş Rusya kararı

İran Savunma Bakanlığı Koordine İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı General Said Şabaniyan, "Bölge ülkelerinin katılımıyla barış ve istikrar ve bölgesel sorunların çözülmesi konusunda Tahran-Moskova arasındaki iş birliğinde yeni bir sayfa ve deneyim başlamıştır" dedi.

İran'ın resmi haber ajanslarından IRNA'nın haberine göre, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin son yıllarda arzu edilen ve ileriye giden bir yol izlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren General Şabaniyan, ikili, bölgesel ve uluslararası konularda karşılıklı güvenin iyi ve etkili bir aşamaya gelmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İran hükümetinin ve silahlı kuvvetlerinin Rusya ile her düzeyde iş birliğini geliştirmek istediğini belirten General Şabaniyan, "Tahran-Moskova bölgesel iş birliği, özellikle barış ve istikrarın tesis edilmesinde, ortak iş birliği ve tabii ki bölge ülkelerinin bölgesel sorunların çözümüne katılımı için yeni bir fasıl ve yeni bir deneyim yarattı" diye ekledi.