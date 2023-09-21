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Gündem İran’dan flaş Karabağ açıklaması!
Gündem

İran’dan flaş Karabağ açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-09-21 14:21:00 -
İran’dan flaş Karabağ açıklaması!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan hükümeti ile Karabağ'da yaşayan Ermeni temsilciler arasında varılan anlaşmadan, ülkesinin memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kenani, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Kenani, "İran, Azerbaycan hükümeti ile Karabağ'da yaşayan Ermeni temsilciler arasında bu bölgedeki çatışmaların durdurulması yönünde varılan anlaşmadan memnuniyet duymuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde, sorunların çözümü için diyalog ve barışçıl mekanizmalara odaklanılması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

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